Son Dakika › 3. Sayfa › İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 433'e yükseldi. Vaka sayısı ise 19 bin 644'e ulaştı. - Son Dakika
İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 433'e yükseldi. Vaka sayısı ise 19 bin 644'e ulaştı.
6 saat önce
İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 433'e yükseldi.
İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 433'e yükseldi. Vaka sayısı ise 19 bin 644'e ulaştı. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:28 Kaynak: İHA
Son Dakika Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında