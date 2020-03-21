İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 556'ya vaka sayısı 20 bin 610'a yükseldi. - Son Dakika

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İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 556'ya vaka sayısı 20 bin 610'a yükseldi.
6 saat önce
İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 556'ya vaka sayısı 20 bin 610'a yükseldi.
İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 556'ya vaka sayısı 20 bin 610'a yükseldi. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:34 Kaynak: İHA
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