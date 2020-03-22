İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 685'e vaka sayısı 21 bin 638'e yükseldi. - Son Dakika

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İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 685'e vaka sayısı 21 bin 638'e yükseldi.
6 saat önce
İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 685'e vaka sayısı 21 bin 638'e yükseldi.
İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 685'e vaka sayısı 21 bin 638'e yükseldi. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:04 Kaynak: İHA
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