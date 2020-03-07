İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 145'e vaka sayısının 5 bin 823'e yükseldiği açıklandı. - Son Dakika

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İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 145'e vaka sayısının 5 bin 823'e yükseldiği açıklandı.
6 saat önce
İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 145'e vaka sayısının 5 bin 823'e yükseldiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:59 Kaynak: İHA
İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 145'e vaka sayısının 5 bin 823'e yükseldiği açıklandı. Tedavi olup iyileşenlerin sayısı ise bin 669 olarak açıklandı. - TAHRAN
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