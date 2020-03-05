İran'da korona virüsü nedeniyle tüm okul ve üniversiteler yıl sonuna kadar tatil edildi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da korona virüsü nedeniyle tüm okul ve üniversiteler yıl sonuna kadar tatil edildi. - Son Dakika

İran'da korona virüsü nedeniyle tüm okul ve üniversiteler yıl sonuna kadar tatil edildi.

6 saat önce

İran'da korona virüsü nedeniyle tüm okul ve üniversiteler yıl sonuna kadar tatil edildi.

İran'da korona virüsü nedeniyle tüm okul ve üniversiteler yıl sonuna kadar tatil edildi., System.String[]

İran'da korona virüsü nedeniyle tüm okul ve üniversiteler yıl sonuna kadar tatil edildi. - TAHRAN

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsün yayılmasına karşı "Kağıt para kullanmayın" çağrısı
Moskova'daki İdlib zirvesi devam ederken İran destekli gruplar, bölgeye 400 terörist daha gönderdi İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, koronavirüse yakalandı ABD'li Senatörler Lindsay Graham ve Marco Rubio, İdlib konusunda Türkiye'ye destek verilmesi çağrısı yaptı

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:48:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da korona virüsü nedeniyle tüm okul ve üniversiteler yıl sonuna kadar tatil edildi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]