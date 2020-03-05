İran'da korona virüsü nedeniyle tüm okul ve üniversiteler yıl sonuna kadar tatil edildi. - Son Dakika

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İran'da korona virüsü nedeniyle tüm okul ve üniversiteler yıl sonuna kadar tatil edildi.
6 saat önce
İran'da korona virüsü nedeniyle tüm okul ve üniversiteler yıl sonuna kadar tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:27 Kaynak: İHA
İran'da korona virüsü nedeniyle tüm okul ve üniversiteler yıl sonuna kadar tatil edildi. - TAHRAN
Son Dakika İran Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsün yayılmasına karşı "Kağıt para kullanmayın" çağrısı Moskova'daki İdlib zirvesi devam ederken İran destekli gruplar, bölgeye 400 terörist daha gönderdi İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, koronavirüse yakalandı ABD'li Senatörler Lindsay Graham ve Marco Rubio, İdlib konusunda Türkiye'ye destek verilmesi çağrısı yaptı