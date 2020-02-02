İran'da korona virüsü şüphesi - Son Dakika

İran'ın İsfahan eyaletinde bir havaalanı çalışanı korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



İran'da İsfahan Üniversitesi Tıp Fakültesi sözcüsü Areş Nucumi, Uluslararası İsfahan Havaalanı çalışanı 29 yaşındaki şahısta korona virüsü belirtileri görüldüğünü belirterek, "Farabi Hastanesine yatırılan kişi yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı belirtileri ile hastaneye getirildi. Şu anda hastanede gözetim altında" dedi.



Korona virüsü belirtileri gösteren kişiden gerekli örneklerin alınarak incelenmesi için başkent Tahran'a gönderildiğini belirten Nucumi, kesin korona virüsü teşhisinin önümüzdeki 48 saat içerisinde yapılabileceğini söyledi. Nucumi, korona virüsü belirtileri gösteren hastanın havaalanı çalışanı olduğuna dikkat çekerek, şahsın Çinli turistlerle temas etmiş olabileceğini belirtti. - TAHRAN