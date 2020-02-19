İran'da korona virüsü tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da korona virüsü taşıdığı tespit edilen ve karantina altında tutulan 2 İranlı vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı.



İran'ın Kum kentinde korona virüsü şüphesiyle karantina altına alınan ve yapılan ilk test sonucunun pozitif çıkmasının ardından virüs taşıdığı kesinleşen 2 İranlı vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kum kentinde solunum yolu hastalığı şikayetiyle hastaneye başvuran ve yeni korona virüsü teşhisi için yapılan ilk test sonuçları pozitif çıkan 2 kişi maalesef ileri yaşta olmaları ve bağışıklık sistemlerinin zayıf olması sebebiyle karantina altındayken hayatlarını kaybetti" dedi. - TAHRAN