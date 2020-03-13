İran'da korona virüsü vaka sayısı 11 bin 364'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 514... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da korona virüsü vaka sayısı 11 bin 364'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 514... - Son Dakika

İran'da korona virüsü vaka sayısı 11 bin 364'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 514...

6 saat önce

İran'da korona virüsü vaka sayısı 11 bin 364'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 514 olarak açıklandı.

İran'da korona virüsü vaka sayısı 11 bin 364'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 514..., System.String[]

İran'da korona virüsü vaka sayısı 11 bin 364'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 514 olarak açıklandı. - TAHRAN

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:01 Kaynak: İHA
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