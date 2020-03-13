İran'da korona virüsü vaka sayısı 11 bin 364'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 514... - Son Dakika

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İran'da korona virüsü vaka sayısı 11 bin 364'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 514...
6 saat önce
İran'da korona virüsü vaka sayısı 11 bin 364'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 514 olarak açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:01 Kaynak: İHA
İran'da korona virüsü vaka sayısı 11 bin 364'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 514 olarak açıklandı. - TAHRAN
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