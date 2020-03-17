İran'da Korona virüsü vaka sayısının 16 bin 169'a çıktığı, ölenlerin sayısının ise 988'e yükseldiği... - Son Dakika

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İran'da Korona virüsü vaka sayısının 16 bin 169'a çıktığı, ölenlerin sayısının ise 988'e yükseldiği...
6 saat önce
İran'da Korona virüsü vaka sayısının 16 bin 169'a çıktığı, ölenlerin sayısının ise 988'e yükseldiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:08 Kaynak: İHA
İran'da Korona virüsü vaka sayısının 16 bin 169'a çıktığı, ölenlerin sayısının ise 988'e yükseldiği belirtildi. - TAHRAN
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