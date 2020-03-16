İran'da Korona virüsü vakası 14 bin 991'e çıktı, ölenlerin sayısı ise 853'e yükseldi. - Son Dakika

İran 'da Korona virüsü vakası 14 bin 991'e çıktı, ölenlerin sayısı ise 853'e yükseldi. - TAHRAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü