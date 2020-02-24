İran'da korona virüsü vakası 64'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da korona virüsü vakası 64'e yükseldi - Son Dakika

İran'da korona virüsü vakası 64'e yükseldi

7 saat önce

İran Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kesinleşmiş korona virüsü vakasının 64'e yükseldiğini bildirdi.

İran'da korona virüsü vakası 64'e yükseldi, System.String[]

İran Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kesinleşmiş korona virüsü vakasının 64'e yükseldiğini bildirdi.


İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, korona virüsünden ölen ve onaylanmış vakalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cihanpur, "Bugün öğleden sonra verilen rakamlara göre 8'i Kum şehri, 1'i Hamedan, 3'ü Tahran, 2'si Merkezi, 2'si İsfahan ve diğer 2'si ise Gilan'da olmak üzere toplam 18 yeni korona virüs vakası tespit edilmiş ve bunlardan 4'ü hayatını kaybetmiştir" dedi.


Cihanpur, "Rakamlara göre toplam ölü sayısı 12, onaylanmış vaka sayısı ise 64'e yükselmiştir" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Kızıltepe'de koronavirüs vakası bulunduğu iddialarını yalanladı
İran'daki ölümler, Türkiye'de koronavirüsle ilgili kaygıları artırdı! Peki Türkiye'de son durum ne? Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi

Son Dakika Haberleri
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:19:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da korona virüsü vakası 64'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]