İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e, toplam vaka sayısı ise 978'e yükseldi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e, toplam vaka sayısı ise 978'e yükseldi. - Son Dakika

İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e, toplam vaka sayısı ise 978'e yükseldi.

6 saat önce

İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e, toplam vaka sayısı ise 978'e yükseldi.

İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e, toplam vaka sayısı ise 978'e yükseldi., System.String[]

İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e, toplam vaka sayısı ise 978'e yükseldi. - TAHRAN

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:05 Kaynak: İHA
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