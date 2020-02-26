İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
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İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

6 saat önce

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 19'a yükselirken, vaka sayısı 139 olarak açıklandı.

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi, System.String[]

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 19'a yükselirken, vaka sayısı 139 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur yaptığı açıklamada, "Son 24 saat içerisinde 44 yeni korona virüs vakası tespit edilmiş ve bunlardan 4 tanesi virüs sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Böylelikle ölenlerin sayısı 19, toplam onaylanmış vaka sayısı ise 139'a ulaşmıştır" dedi.

Cihanpur yeni vakalara ilişkin detayları da paylaşarak, "15'i Kum şehri, 9'u Gilan, 4'ü Tahran, 1'i Merkez eyaleti, 3'ü Huzistan eyaleti, 2'si Sistan ve Belucistan eyaleti, 1'i Kirmanşah, 1'i Erdebil, 1'i Mazenderan, 1'i Lorestan, 2'si Fars, 1'i Simnan, 2'si Kohgiluye ve Buyer Ahmet eyaleti ve 1'i de Hürmüzgan eyaletinde olmak üzere toplam 44 yeni vaka tespit edilmiştir" dedi.

Kiyanuş Cihanpur şu ana kadar toplam bin 383 numunenin laboratuvarlara gönderildiğini söyleyerek, "Ülkede korona virüsü belirleme laboratuvarlarının sayısı 8'dir. Ancak bu laboratuvarların sayısı hafta sonuna kadar 15'e ve önümüzdeki hafta başında ise 22'ye yükselecektir" açıklamasında bulundu.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
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