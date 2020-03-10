İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 291'e yükseldi - Son Dakika

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 291'e yükselirken, vaka sayısı 8 bin 42 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı ülkedeki Kovid-19 vak'alarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüsü vak'a sayısının 8 bin 42 olduğu ve ölenlerin sayısının ise 291'e yükseldiğini açıkladı. Kiyanuş Cihanpur, son 24 saat içerisinde 881 kişinin korona testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Son 24 saat içerisinde 881 yeni vak'a tespit edildi. Bunlardan 54'ü hayatını kaybetti ve böylelikle toplam ölenlerin sayısı 291'e ulaştı" dedi.

Cihanpur ülkedeki en fazla korona vak'alarının İran'ın başkenti Tahran'da tespit edildiğini söyleyerek,"Ülkede korona virüsünden iyileşenlerin sayısı 2 bin 731 kişiye ulaştı" açıklamasında bulundu.

(İHA)