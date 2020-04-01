İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 36'ya yükseldi - Son Dakika

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İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 36'ya yükseldi
11 dakika önce
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 36'ya yükselirken, vaka sayısı 47 bin 593 olarak açıklandı.
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 36'ya yükselirken, vaka sayısı 47 bin 593 olarak açıklandı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 47 bin 593'e, ölenlerin sayısının ise 3 bin 36'ya yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde 2 bin 987 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 138 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 15 bin 473 kişiye ulaştığını ifade etti. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:19 Kaynak: İHA
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