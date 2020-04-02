İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 160'a yükseldi - Son Dakika

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 160'a yükselirken, vaka sayısı 50 bin 468 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 50 bin 468'e, ölenlerin sayısının ise 3 bin 160'a yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde 2 bin 875 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 124 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 16 bin 711'e ulaştığını aktardı. Cihanpur, şu anda hastanelerde 3 bin 956 kişinin durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüklerini söyledi.

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