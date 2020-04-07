İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 872'ye yükseldi - Son Dakika

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 872'ye yükselirken, vaka sayısı 62 bin 589 olarak açıklandı.



İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 62 bin 589'a, ölenlerin sayısının ise 3 bin 872'ye yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde 2 bin 89 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 133 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 27 bin 39 kişiye ulaştığını ifade etti. Cihanpur şu anda hastanelerde 3 bin 987 kişinin durumlarının ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüklerini söyledi. - TAHRAN