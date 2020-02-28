İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 34'e yükseldi - Son Dakika
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İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 34'e yükseldi

6 saat önce

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e, toplam vaka sayısının 388'e yükseldiği açıklandı.

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 34'e yükseldi, System.String[]

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e, toplam vaka sayısının 388'e yükseldiği açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur yeni tip korona virüsüne ilişkin son bilgileri paylaşarak, "Ülkedeki toplam korona virüs vakası 388'e ulaştı, 34 kişi hayatını kaybetti" dedi.

143 YENİ VAKA

Cihanpur, "Son 24 saat içerisinde 143 yeni korona virüsü vakası tespit edilmiştir. Tahran'da 64, Gilan'da 25, Kum'da 16, İsfahan'da 10, Mazendaran'da 6, Erdebil'de 1, Elburz'da 3, Simnan'da 2, Kürdistan'da 2, Gazvin'de 2, Doğu Azerbaycan vilayetinde 4, Huzistan'da 3, Gülistan'da 2 vaka tespit edilmiş ve bunlardan 8'i hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

Cihanpur, virüse yakalananların yaş ortalamasının 50 üzerinde, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının ise 60 yaş üzerinde olduğunu belirtti.

(İHA)

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
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