İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 54'e yükseldi - Son Dakika
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İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

6 saat önce

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükselirken, toplam vaka sayısı 978 olarak açıklandı.

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 54'e yükseldi, System.String[]

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükselirken, toplam vaka sayısı 978 olarak açıklandı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle bilanço artıyor. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur korona virüsüne ilişkin ülkedeki son bilgileri paylaşarak, "Ülkedeki toplam korona virüsü vaka sayısı 978'e ulaşmış ve 54 kişi hayatını kaybetmiştir" dedi.

Cihanpur, "Son 24 saat içerisinde 385 yeni korona virüsü vakası tespit edilmiştir. Tahran'da 170, Gilan'da 28, Kum'da 30, İsfahan'da 13, Mazendaran'da 11, Elburz'da 31, Simnan'da 3, Huzistan'da 9, Sistan ve Belucistan'da 1'er vaka, Merkezi bölgesinde 44, Fars'ta 8, Horasanı Rezevi'de 17, Kermanşah'da 2, Loristan'da 8, Hamedan'da 3, Güney Horasan'da 2, Hürmüzgan'da 2, İlam'da 1 ve Kerman'da 2 vaka tespit edilmiş ve bunlardan 11 kişi hayatını kaybetmiştir" dedi.

Cihanpur yeni tip korona virüsüne yakalananların yaş ortalamasının 50 yaş üzeri, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının ise 60 yaşın üzerinde olduğunu belirtti.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:15 Kaynak: İHA
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