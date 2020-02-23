İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
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İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

7 saat önce

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken, toplam vaka sayısının 43 olduğu açıklandı.

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi, System.String[]

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken, toplam vaka sayısının 43 olduğu açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur yaptığı açıklamada, şu ana kadar kesinleşmiş 43 vaka olduğunu ve hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini belirtti. Cihanpur, "Dün öğleden sonradan bugün öğlene kadar 15 kişide yeni korona virüsü tespit edildi ve maalesef bunlardan 3'ü hayatını kaybetti. Bu 15 kişinin 7'si Kum şehrinde, 4'ü Tahran'da, 2'si Gilan'da, 1'i merkez eyalette ve 1'i de Tonekabun'da olmak üzere kesinleşmiş vakalara eklenmiştir" şeklinde konuştu.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
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