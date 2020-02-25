İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı artıyor - Son Dakika
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İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı artıyor

6 saat önce

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı artıyor, System.String[]

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.


İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Korona virüsü tespit edilen 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 14'e yükseldi. Çin'in ardından en fazla ölümün görüldüğü İran'da yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkililerinin bugün ülkeye geleceğini açıkladı.


İran henüz kaç kişinin karantina altında olduğunu açıklamazken, İran medyası ilk ölümün görüldüğü Kum kentinde 320 kişinin hastanelik olduğunu duyurmuştu.


İran Sağlık Bakanlığı, dün korona virüsü vakası sayısının 61 olduğunu ve 900 şüpheli korona vakasının bulunduğunu duyurdu. Korona virüsünün hızla yayılmasını engellemek için ülke genelinde konser, maç gibi etkinlikler iptal edilirken okullarda önlem amacıyla eğitime ara verildi.


İran'da korona vakasının artması üzerine komşu ülkeler İran ile olan sınırlarını kapatma kararı aldı. Dubai Havayolları İran'a Tahran dışındaki tüm seferlerini karşılıklı olarak durdurdu.


6 Arap ülkesi de İran bağlantılı ilk korona vakalarını açıkladı. Kuveyt, ülkesindeki korona vakası sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı. Bahreyn de 8 korona vakasının görüldüğünü, hastalardan 4'ünün Suudi olduğunu duyurdu. - TAHRAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
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