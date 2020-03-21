İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 556'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 556'ya yükseldi - Son Dakika

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 556'ya yükseldi

6 saat önce

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 556'ya yükselirken, vaka sayısı 20 bin 610 olarak açıklandı.

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 556'ya yükseldi, System.String[]

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 556'ya yükselirken, vaka sayısı 20 bin 610 olarak açıklandı.


İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki Covid-19 vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki Covid-19 vakalarında toplam onaylanmış vaka sayısının 20 bin 610 olduğu ve ölenlerin sayısının ise bin 556'ya yükseldiğini açıkladı. Cihanpur son 24 saat içerisinde 966 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Son 24 saat içerisinde 966 yeni vaka tespit edildi. Bunlardan 123'ü hayatını kaybetti ve böylelikle toplam ölenlerin sayısı bin 556'ya ulaştı" dedi.


Cihanpur, "Ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısı 7 bin 635 kişiye ulaştı" açıklamasında bulundu. - TAHRAN

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:46 Kaynak: İHA

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