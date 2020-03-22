İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 685'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 685'e yükseldi - Son Dakika

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 685'e yükseldi

16 dakika önce

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 685'e yükselirken, vaka sayısı 21 bin 638 olarak açıklandı.

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 685'e yükseldi, System.String[]

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 685'e yükselirken, vaka sayısı 21 bin 638 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı.

Cihanpur ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 21 bin 638'e, ölenlerin sayısının ise bin 685'e yükseldiğini açıkladı.

Son 24 saat içerisinde bin 28 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, bunlardan 129'unun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 7 bin 913 kişiye ulaştığını ifade etti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:40 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu         
10:15
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı         
10:05
Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı         
09:55
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak         
22:39
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek 15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek         
15:30
Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı         
13:34
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta         
11:54
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı         
11:12
Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek         
10:24
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu         
09:57
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 13:57:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 685'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]