İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı ilk defa çift haneli sayılara düştü - Son Dakika

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 4 bin 683'e yükselirken, vaka sayısı 74 bin 877 olarak açıklandı. Son 24 saat içerisinde 98 kişinin hayatını kaybetmesiyle, İran'da can kaybı sayısı uzun bir süre sonra ilk kez çift haneli sayılara düştü.



İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 74 bin 877'ye, ölenlerin sayısının ise 4 bin 683'e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 574 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 98 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.



Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 48 bin 129 kişiye ulaştığını ifade etti. Cihanpur, şu ana kadar 287 bin 359 korona virüs testi yapıldığını söyleyerek, "Şu anda hastanelerde 3 bin 691 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır" dedi. - TAHRAN