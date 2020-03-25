İran'da korona virüsünden ölü sayısı 2 bin 77'ye vaka sayısı da 27 bin 17'ye yükseldi. - Son Dakika

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İran'da korona virüsünden ölü sayısı 2 bin 77'ye vaka sayısı da 27 bin 17'ye yükseldi.
6 saat önce
İran'da korona virüsünden ölü sayısı 2 bin 77'ye vaka sayısı da 27 bin 17'ye yükseldi.
İran'da korona virüsünden ölü sayısı 2 bin 77'ye vaka sayısı da 27 bin 17'ye yükseldi. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:50 Kaynak: İHA
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