İran'da korona vrüsünden ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da korona vrüsünden ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika

İran'da korona vrüsünden ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

6 saat önce

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

İran'da korona vrüsünden ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi, System.String[]

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.


Çin'den yayılan korona virüsü nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı da artmaya devam ediyor. Çin dışında en fazla ölümün olduğu İran'da da bilanço giderek artıyor. İranlı yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı. Ülkedeki vaka sayısının ise 141 olduğu bildirildi. - TAHRAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:31 Kaynak: İHA
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