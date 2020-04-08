İran'da koronavirüs 121 can daha aldı

İran'da koronavirüs (Covid–19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 121 artarak 3 bin 993'e çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü bu sayıyı 4 bin 3 kişi olarak açıklamıştı ancak sayı 3 bin 993 olarak düzeltildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 997 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 64 bin 586'ya yükseldiğini duyurdu. Sözcü, bugüne kadar toplam 220 bin 975 test yapıldığını aktardı.

İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 29 bin 812 kişi olarak bildirildi. 3 bin 956 hastanın ise yoğun bakımda olduğu kaydedildi.