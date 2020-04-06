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İran'da koronavirüs 136 can daha aldı
6 saat önce
İran'da koronavirüs (Covid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 136 artarak 3 bin 739'a çıktı.
İran'da koronavirüs (Covid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 136 artarak 3 bin 739'a çıktı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 274 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 60 bin 500'e çıktığını duyurdu.Bugüne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 24 bin 236 kişi olarak bildirildi. 4 bin 83 hastanın yoğun bakımda olduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:00 Kaynak: DHA
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