İran'da koronavirüs 16 can aldı; Sağlık bakan yardımcısında da Covid-19 tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da koronavirüs 16 can aldı; Sağlık bakan yardımcısında da Covid-19 tespit edildi - Son Dakika Dünya

İran'da koronavirüs 16 can aldı; Sağlık bakan yardımcısında da Covid-19 tespit edildi

38 dakika önce

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükselirken, Ruhani 'Virüs davetsiz bir misafir gibi geldi' dedi.

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükselirken, Ruhani 'Virüs davetsiz bir misafir gibi geldi' dedi.View on euronews

İran'da koronavirüs 16 can aldı; Sağlık bakan yardımcısında da Covid-19 tespit edildi

İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:42 
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