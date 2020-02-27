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İran'da koronavirüs 16 can aldı; Sağlık bakan yardımcısında da Covid-19 tespit edildi
38 dakika önce
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükselirken, Ruhani 'Virüs davetsiz bir misafir gibi geldi' dedi.
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükselirken, Ruhani 'Virüs davetsiz bir misafir gibi geldi' dedi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:42
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