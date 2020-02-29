İran'da koronavirüs 9 can daha aldı, hasta sayısı ise 205 arttı - Son Dakika
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İran'da koronavirüs 9 can daha aldı, hasta sayısı ise 205 arttı

6 saat önce

İran'da koronavirüs 9 can daha aldı, hasta sayısı ise 205 arttıİran, (DHA) ? İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 9 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 43'e yükseldi.

İran'da koronavirüs 9 can daha aldı, hasta sayısı ise 205 arttı

İran, (DHA) ? İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 9 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 43'e yükseldi. Son bir gün içinde koronavirüse yakalananların sayısı da 205 kişi arttı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir gün içinde 205 kişinin koronavirüse yakalandığını, böylelikle virüsü taşıyan kişi sayısının 593'e yükseldiğini duyurdu. İranlı yetkili, koronavirüs kaparak hastalanan 123 kişinin iyileşmeyi başardığını aktardı. İtalya ve İran'da dikkat çeken hızlı vaka artışı, Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri tarafından da dün yapılan günlük bilgilendirme toplantısında vurgulandı.

İran'da koronavirüs 9 can daha aldı, hasta sayısı ise 205 arttı

İran, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:09 Kaynak: DHA
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