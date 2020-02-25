İran'da koronavirüs alarmı - Son Dakika

İran'da koronavirüs alarmı
6 saat önce
İran'da Sağlık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; coronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselmesinin ardından ülke yeni önlemler almaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:48 Kaynak: AA
İran'da Sağlık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; coronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselmesinin ardından ülke yeni önlemler almaya başladı. Savunma Bakanlığı'nda Yabancı Ülkelerin Askeri Misyon Şefleri yapılan görüşmelerde iki ülke temsilcilerinin birbirlerinin elini almadığı gözlendi.
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