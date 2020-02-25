İran'da koronavirüs alarmı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da koronavirüs alarmı - Son Dakika

İran'da koronavirüs alarmı

6 saat önce

İran'da Sağlık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; coronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselmesinin ardından ülke yeni önlemler almaya başladı.

İran'da Sağlık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; coronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselmesinin ardından ülke yeni önlemler almaya başladı. Savunma Bakanlığı'nda Yabancı Ülkelerin Askeri Misyon Şefleri yapılan görüşmelerde iki ülke temsilcilerinin birbirlerinin elini almadığı gözlendi.

İran'da koronavirüs alarmı

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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