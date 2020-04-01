İran'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 3 bin 36'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 3 bin 36'ya yükseldi - Son Dakika Dünya

İran'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 3 bin 36'ya yükseldi

6 saat önce

İran'da son 24 saatte 138 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 36'ya yükseldi.

İran'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 3 bin 36'ya yükseldi, System.String[]

İran'da son 24 saatte 138 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 36'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 987 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 47 bin 593'e çıktığını duyurdu. Bugüne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 15bin 473 kişi, durumu ağır olup, yoğun bakımda olan hasta sayısı ise 3 bin 871 kişi olarak bildirildi.


Koronavirüs, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:47 Kaynak: DHA

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