İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 1284'e yükseldi - Son Dakika
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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 1284'e yükseldi

6 saat önce

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 149 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1284'e yükseldi.

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 1284'e yükseldi, System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 149 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1284'e yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 149 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 1284'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1046 artarak 18 bin 407'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 5 bin 979 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:58 Kaynak: AA

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