İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 1812'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 1812'ye yükseldi - Son Dakika

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 1812'ye yükseldi

6 saat önce

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 127 artarak 1812'ye yükseldi.

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 1812'ye yükseldi, System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 127 artarak 1812'ye yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 127 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece toplam can kaybının 1812'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1411 artarak 23 bin 49'a ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalananların yaş ortalamasının 59, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının ise 64 olduğunu aktaran Cihanpur, 8 bin 376 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini dile getirdi.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:16 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla
'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçi Eugenie Bouchard'a mesaj yağdı 'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçi Eugenie Bouchard'a mesaj yağdı         
12:48
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!         
12:42
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti         
12:35
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi         
12:22
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı         
11:25
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
10:35
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı         
09:49
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 19:57:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 1812'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]