İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 603'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 603'e yükseldi - Son Dakika

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 603'e yükseldi

6 saat önce

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 151 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 3 bin 603'e, vaka sayısı ise 58 bin 226'ya yükseldi.

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 603'e yükseldi, System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 151 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 3 bin 603'e, vaka sayısı ise 58 bin 226'ya yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 151 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 3 bin 603'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 483 artarak 58 bin 226'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, hastalardan 4 bin 57'sinin durumunun ağır olduğunu belirterek 22 bin 11 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar 189 bin 790 Kovid-19 testi yapıldığını kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 01:14 Kaynak: AA

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