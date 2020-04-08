İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 993'e yükseldi - Son Dakika
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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 993'e yükseldi

6 saat önce

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 121 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 3 bin 993'e, vaka sayısı ise 64 bin 586'ya yükseldi.

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 993'e yükseldi, System.String[]

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 121 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 3 bin 993'e, vaka sayısı ise 64 bin 586'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 121 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 3 bin 993'e çıktığını açıkladı.

Bunun üzerine ülkedeki toplam can kaybını 4 bin 3 olarak duyuran İran resmi haber ajansı IRNA da haberini düzelterek yeniden yayımladı.

Cihanpur açıklamasında ülkedeki toplam vaka sayısının da 1997 artarak 64 bin 586'ya ulaştığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 946'sının durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 29 bin 812 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:02 Kaynak: AA

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