İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 232'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 232'ye yükseldi - Son Dakika

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 232'ye yükseldi

6 saat önce

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 122 artarak 4 bin 232'ye yükseldi.

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 232'ye yükseldi, System.String[]

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 122 artarak 4 bin 232'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 122 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 1972 olduğunu duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 4 bin 232'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının 68 bin 192'ye ulaştığını bildirdi.

Cihanpur ayrıca hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 969'unun durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, dünden bu yana 3 bin 156 kişinin iyileştiğini belirterek, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 35 bin 465 olduğunu ifade etti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 242 bin 568 olduğunu sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:58 Kaynak: AA

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