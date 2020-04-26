İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 710'a yükseldi - Son Dakika
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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 710'a yükseldi

6 saat önce

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 60 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 710'a, vaka sayısı ise 90 bin 481'e yükseldi.

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 710'a yükseldi, System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 60 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 710'a, vaka sayısı ise 90 bin 481'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cihanpur, böylece toplam ölü sayısının 5 bin 710'a çıktığını belirterek, vaka sayısının da 1153 artarak 90 bin 481'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 79'unun durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 69 bin 657 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 01:18 Kaynak: AA

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