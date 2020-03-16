İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 853'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 853'e yükseldi - Son Dakika

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 853'e yükseldi

6 saat önce

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 129 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 853'e yükseldi.

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 853'e yükseldi, System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 129 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 853'e yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 129 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 853'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1053 artarak 14 bin 991'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 4 bin 996 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastanelerden taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:00 Kaynak: AA
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