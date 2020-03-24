İran'da koronavirüs kısıtlamaları 3 Nisan'a uzatıldı - Son Dakika
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İran'da koronavirüs kısıtlamaları 3 Nisan'a uzatıldı

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelindeki kısıtlamaların 3 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklarken, hastanelere başvuruların ve ölüm oranlarının düşmeye başladığını belirtti.

İran'da koronavirüs kısıtlamaları 3 Nisan'a uzatıldı, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelindeki kısıtlamaların 3 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklarken, hastanelere başvuruların ve ölüm oranlarının düşmeye başladığını belirtti.

Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisi dışındaki tüm yetkililerin koruyucu maskeyle katıldığı Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, son günlerde Kovid-19 nedeniyle hastanelere başvuruların ve ölüm oranlarının düşmeye başladığına dikkati çekerek, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için halkın sağlık yetkililerin tavsiyelerine uyması gerektiğini vurgulayan Ruhani, "Koronavirüs taşıyan bir kişi öksürmeyebilir ve ateşi de olmayabilir ancak gerekli iki metrelik sağlık mesafesine riayet edelim." dedi.

Ülke genelindeki kısıtlamaların uzatıldığını açıklayan Ruhani, market, manav ve eczane gibi dükkanların halkın ihtiyaçlarının karşılanması için bu kapsamda olmadığını hatırlatarak, "Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu, daha önce 1 Nisan'a kadar durdurduğumuz tüm işler için tatil süresini 3 Nisan'a kadar uzattı." dedi.

Devlet memurlarının da 3 Nisan'a kadar dönüşümlü olarak çalışmasını isteyen Ruhani, "Bu süreçten çıkabilmemiz için memurların üçte biri işe gitsin. Üçte ikisi ise izinli sayılsın." ifadelerini kullandı.

Ruhani, tedbirler kapsamında geçici olarak cezaevlerinden serbest bırakılan kişilerin izin süresinin de 19 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildiğini aktardı.

İtalya, İspanya ve hastalığın ortaya çıktığı Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Ülkede virüse yakalananların sayısı 23 bini aşarken can kaybı 1812'ye yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 8 bin 376'sı ise iyileşerek taburcu edildi.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de Nevruz Bayramı tatilinin sonrasına, 3 Nisan'a kadar ertelenmişti. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılandığı market, manavlar ve eczanelerin dışındaki alışveriş noktaları da 1 Nisan'a kadar kapatılmıştı.

Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:38 Kaynak: AA

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