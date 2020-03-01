Son Dakika: İran'da 11 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son Dakika: İran'da 11 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika: İran'da 11 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

6 saat önce

Son dakika: İran'da bir günde koronavirüs nedeniyle 11 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı, vaka sayısı ise 978'e yükseldi.

Koronavirüs İran'da can almaya devam ediyor. Son olarak bir günde 11 kişinin virüs nedeniyle ölmesinden sonra hayatını kaybedenlerin sayısı 54 oldu. Koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ise 978'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19), Çin'den sonra İran'ı büyük ölçüde etkiledi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Bugüne kadar 43 kişinin hayatını kaybettiği İran'da 11 kişinin daha öldüğü açıklandı. Bir günde virüs kaynaklı ölen kişi sayısının bu kadar artması salgının tehlikesini gözler önüne seriyor. Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 54'e çıktığı İran'da vaka sayısı ise 978 oldu.

SON OLARAK HAMANEY'İN TORUNUNDA DA TESPİT EDİLDİ

İran'da devlet kademesindeki yetkililer ve milletvekillerine de bulaşan koronavirüs İran'ın en tepesindeki ismin evine kadar girdi. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in torununda da koronavirüs görüldü.

NE OLMUŞTU?

Çin Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra İran'da Kum kentinde görülen koronavirüs bugüne kadar komşumuzda 54 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ülkede koronavirüs görülen hasta sayısı ise 978. Ülkede Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, milletvekili Mahmud Sadıki, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Son Dakika: İran'da 11 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran dini lideri Hamaney'in torunu koronavirüse yakalandı

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komiyonu Başkanı da koronavirüse yakalandı

Son dakika: Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın canlı yayında terlediği anlar ortaya çıktı

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın ardından Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de koronavirüse yakalandı

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:04 Kaynak: AA
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