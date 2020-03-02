İran'da koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı... - Son Dakika

İran'da koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı...

6 saat önce

İran'da koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı 1501'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı..., System.String[]

İran'da koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı 1501'e yükseldi.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:32 Kaynak: AA
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