İran'da koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 124'e, vaka sayısı 4 bin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 124'e, vaka sayısı 4 bin... - Son Dakika

İran'da koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 124'e, vaka sayısı 4 bin...

6 saat önce

İran'da koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 124'e, vaka sayısı 4 bin 747'ye yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 124'e, vaka sayısı 4 bin..., System.String[]

İran'da koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 124'e, vaka sayısı 4 bin 747'ye yükseldi.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:56 Kaynak: AA
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