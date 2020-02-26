Son Dakika › Güncel › İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 19'a, vaka sayısı 139'a... - Son Dakika
İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 19'a, vaka sayısı 139'a...
6 saat önce
İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 19'a, vaka sayısı 139'a çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:46 Kaynak: AA
İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 19'a, vaka sayısı 139'a çıktı.
Son Dakika Aşk tuzağı cinayeti nedeniyle aranan kadın yakalandı Nişanlısı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emrah Öztürk'ün paylaşımı yürekleri dağladı Eskişehir'deki cinayetin zanlısı genç kız ile öldürdüğü nişanlısının son görüntüleri ortaya çıktı Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı