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İran'da koronavirüs nedeniyle 4 yeni ölüm: Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi
6 saat önce
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında İran'da 4 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Böylelikle İran'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında İran'da 4 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Böylelikle İran'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.
İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle toplamda 19 kişinin hayatını kaybettiği, doğrulanmış vaka sayısınınsa 139'a ulaştığı bildirildi. Yetkililer zorunlu olmayan seyahatlerin sınırlandırılması çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:16
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