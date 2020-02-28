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İran'da koronavirüs nedeniyle bir günde 8 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı ülke genelinde 34'e yükseldi
6 saat önce
İran'da koronavirüs salgını hızla yayılırken, bir günde 8 kişinin hayatını kaybetmesi vatandaşları korkuttu. Ülke genelinde ölenlerin sayısı son rakamlarla beraber 34'e ulaşırken, vaka sayısı da 388'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:38 Kaynak: AA
Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. İran Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre bir günde 8 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Yapılan resmi açıklamayla birlikte İran'daölü sayısı 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi.
ÇİN'DEN SONRA ÖLÜ SAYISININ EN FAZLA OLDUĞU ÜLKE, İRAN
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını sonucu bir gün içinde tam 8 kişinin daha hayatını kaybettiğini, ölü sayısının ülke genelinde 34'e, vaka sayısının da 388'e yükseldiğini belirtildi. Böylelikle virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'den sonra koronavirüsten ölümün en fazla yaşandığı ülke oldu.
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