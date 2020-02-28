Son Dakika › Dünya › İran'da koronavirüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı ülke genelinde 34'e yükseldi - Son Dakika Dünya
İran'da koronavirüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı ülke genelinde 34'e yükseldi
6 saat önce
İran'da koronavirüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı ülke genelinde 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi
İran'da koronavirüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı ülke genelinde 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:49
Son Dakika Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez Rus ve ABD Genelkurmay Başkanları telefonda İdlib konusunu görüştü Son dakika: Putin, güvenlik konseyiyle yaptığı toplantıda Türkiye'yi suçladı Son Dakika: Putin, İdlib'deki durumla ilgili Güvenlik Konseyi'ni acil topladı