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İran'da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkum serbest bırakıldı
6 saat önce
İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla 85 bin mahkumun geçici olarak cezaevlerinden serbest bırakıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:40 Kaynak: DHA
İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla 85 bin mahkumun geçici olarak cezaevlerinden serbest bırakıldığını duyurdu.
İran Yargı Erki Sözcüsü İsmaili, dünyayı tehdit eden ve ülkede de yayılan koronavirüs nedeniyle önlem amacıyla 85 bin mahkumun geçici olarak cezaevlerinden serbest bırakıldığını açıkladı. Halk için tehlike oluşturabilecek mahkumların serbest bırakılanlar arasında yer alamadığını kaydeden Sözcü İsmaili, bazı mahkumlarının ise ayaklarına takılan elektronik kepçeyle takip edildiğini aktardı.
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