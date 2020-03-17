İran'da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni - Son Dakika
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İran'da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni

6 saat önce

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şu ana kadar cezaevlerindeki 85 bin kişinin ev iznine çıkarıldığını açıkladı.

İran'da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni, System.String[]

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şu ana kadar cezaevlerindeki 85 bin kişinin ev iznine çıkarıldığını açıkladı.

İsmaili, başkent Tahran'da video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasına ilişkin çıkarılan genelge hakkında bilgi verdi.

Cezaevlerinde sadece güvenlik suçlarıyla ilgili bazı mahkumların kaldığını aktaran İsmaili, "Güvenlik suçlarıyla ilgili mahkumların yüzde 50'si de bu izinden faydalandırıldı." dedi.

İsmaili, şu ana kadar cezaevlerindeki 85 bin kişinin çıkarılan genelge kapsamında geçici olarak serbest bırakıldığını belirtti.

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:17 Kaynak: AA
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