İran'da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni - Son Dakika Dünya

İran'da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni

6 saat önce

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şu ana kadar cezaevlerindeki 85 bin kişinin ev iznine çıkarıldığını açıkladı

İran'da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni, System.String[]

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkede koronavirüs tedbirleri kapsamında şu ana kadar cezaevlerindeki 85 bin kişinin ev iznine çıkarıldığını açıkladı.


İsmaili, başkent Tahran'da video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasına ilişkin çıkarılan genelge hakkında bilgi verdi.

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İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:49 
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